Ragini Gupta, la nuova Console Generale Usa di Firenze in visita a San Casciano

E’ stato un onore per me poter accogliere a San Casciano la visita della Console Generale statunitense di Firenze, Ragini Gupta, abbiamo avuto il piacere di conversare sulle risorse e sulle qualità paesaggistiche, culturali ed economiche del nostro territorio rinforzando il legame che unisce la nostra comunità e quella americana”. Sono le parole con le quali il sindaco ha commentato il pomeriggio trascorso nel Palazzo Comunale di San Casciano con la Console che da poche settimane ha intrapreso questo nuovo incarico. “Un'importante occasione che ci ha permesso di rinsaldare una relazione che il Comune coltiva da anni – aggiunge il primo cittadino - lo dimostra anche il patto di gemellaggio con Morgan Hilla, in California, dove proprio lo scorso anno si sono recati alcuni giovani del nostro territorio per un’esperienza di scambio e approfondimento culturale e linguistico. L’amicizia che tiene unite istituzioni e comunità sancascianesi e americane è fondata sul rispetto e sull’armonia di un dialogo che è costante, diretto e mira a costruire opportunità di conoscenza, valorizzazione e promozione con il coinvolgimento degli studenti”.

Ragini Gupta è entrata nel servizio diplomatico degli Stati Uniti d’America nel 2002. Nel luglio 2020 la Signora Gupta ha assunto l’incarico di Console Generale presso il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze e prima di tale incarico, ha trascorso parecchi mesi a studiare l’italiano. In precedenza, la Signora Gupta ha svolto il ruolo di Senior Advisor a Washington, D.C. nell’attuazione della più grande riorganizzazione nel Dipartimento di Stato degli ultimi 20 anni, che ha portato alla creazione dell’Ufficio degli Affari Pubblici Globali. Dal 2013 al 2017 la Signora Gupta è stata Consigliere per gli Affari Pubblici presso l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Amman, in Giordania. È stata anche assegnata alle missioni degli Stati Uniti in Messico, Pakistan e India, dove ha ricoperto incarichi consolari, economici e di affari pubblici. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la New York University School of Law e un master in Strategia di sicurezza nazionale presso il National War College. I suoi interessi comprendono l’arte, l’esplorazione di diverse tradizioni culinarie e lo yoga.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino