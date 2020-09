Referendum, Italia Viva Empolese Valdelsa: "Voteremo no, spot senza contenuti"

I candidati di Italia Viva per l’Empolese Valdelsa esprimono la loro posizione in vista del referendum costituzionale del prossimo 20 – 21 settembre

“La nostra posizione in merito a questo importante appuntamento che chiamerà milioni di cittadini alle urne è chiaro: voteremo no. Il nostro intento è quello di alzare il livello qualitativo della politica e non attuare una riduzione quantitativa dei rappresentanti politici. Non si tratta di attuare un semplice taglio, ma occorre redistribuire i ruoli delle due aule parlamentari, la Camera dei Deputati e il Senato. Questo referendum, a nostro giudizio, inoltre non tiene conto della legge elettorale per la quale le forze politiche stanno discutendo. Si rischia una sforbiciata senza sapere poi a cosa si andrà incontro. Noi voteremo no, di fronte ad uno spot che manca di contenuti fondanti per la sua discussione”

Simone Campinoti, Chiara Benedetta Campatelli, Irene Mazzarrini e Vittorio Bruciamacchie - Candidati Italia Viva per l’Empolese Valdelsa