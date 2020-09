Riapre l'impianto di risalita 'Il Baluardo'

"Dopo alcuni sopralluoghi effettuati da tecnici specializzati e per limitare al minimo i disagi dei residenti a Castello ho preso la decisione di riaprire l’impianto di risalita ‘Il Baluardo’». Lo ha detto il sindaco di Colle di Val d’Elsa Alessandro Donati dopo la decisione di riattivare l’ascensore fermo per guasto tecnico. «In attesa dell’intervento risolutivo di sostituzione delle porte previsto entro un mese e mezzo – spiega il sindaco Donati – ho ritenuto opportuno prendere questa decisione con le rassicurazioni dei tecnici. L’intervento programmato prevederà la sostituzione delle porte realizzate su misura e con appositi materiali. Considerato comunque che l’impianto è in attesa dell’intervento risolutivo, raccomandiamo tutti i cittadini di farne un uso corretto e responsabile".