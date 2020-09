Tpl, causa civile della Regione non può essere intentata contro Mobit

La causa civile della Regione Toscana per imporre a One Scarl - Mobit di trasferire immobili e bus ad Autolinee Toscane, nuova aggiudicataria della gara per il trasporto pubblico locale, non può essere intentata. Lo ha dichiarato il tribunale civile di Firenze. La richiesta è inammissibile perché il giudice non avrebbe titolo per decidere sulla questione, di competenza del giudice amministrativo. "Il caso in esame verte in materia di affidamento di un pubblico servizio. In più il giudice Ilaria Benincasa specifica che anche se il giudice civile fosse competente, rigetterebbe la domanda perché dovrebbe essere promossa invece da Autolinee Toscane, non dalla Regione, dimostrando inoltre di stare subendo un danno economico grave tale da non poter essere riparato in un giudizio ordinario. La Regione e Autolinee toscane spa sono state anche condannate in solido a rimborsare le spese di lite per un totale di circa 40mila euro.