Alone not alone, anteprima nazionale al Puccini di Firenze

È stato presentato ieri 1 settembre a Firenze nell’ambito della conferenza stampa del Festival Fabbrica Europa Alone not alone, spettacolo in anteprima nazionale in programma sabato 12 settembre al Teatro Puccini di Firenze per il Festival Fabbrica Europa in cui Gianni Maroccolo esegue per la prima volta live il progetto Alone, il viaggio musicale e discografico iniziato nel dicembre 2018 e che ha chiuso il suo primo ciclo lo scorso 17 giugno con il volume IV.

È dal 2015 per la produzione di “Epica, Etica, Etnica, Pathos 25 anni” che con Fabbrica Europa è iniziato un rapporto di continuo dialogo, scambio e confronto, che lo scorso anno si è sviluppato ulteriormente per l’incontro con la danzatrice indiana Hemabharathy Palani e quest’anno aggiunge un nuovo importante tassello con la produzione e il debutto assoluto di “alone not alone”, declinazione live di “alone”, dichiara Gianni Maroccolo. Questo è uno spettacolo cui sto pensando da tempo, un viaggio sonoro che attingerà al repertorio dei quattro volumi finora usciti di “alone” ma affiancherà loro alcune apparenti deviazioni di rotta. A bordo con me sul palco ci sarà un equipaggio fidato, fatto di musicisti e amici con cui condivideremo il piacere e l’impegno della navigazione, oltre ad alcuni ospiti imprescindibili come Giorgio Canali e Edda e a una sorpresa che rimarrà tale fino al momento di andare sul palco. Poter presentare “alone” al Teatro Puccini il prossimo 12 settembre mi offre la possibilità di sentirmi a casa, come una sorta di artista residente del Festival, e quella di dare al mio percorso la possibilità di attivare progetti e produzioni che creino nuove possibilità di sviluppo di linguaggi multidisciplinari che guardino sempre in avanti.

Fonte: Ufficio Stampa