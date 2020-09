Cane si infila in una conduttura, lo salvano i vigili del fuoco

Disavventura ma con lieto fine per il meticcio Ugo, cane di 5 anni e mezzo. Nella mattina di oggi, mercoledì 2 settembre, era in via Dogaia a Prato con la padrona quando si è improvvisamente introdotto in una conduttura. Non riusciva a uscirne, lo hanno tirato fuori i vigili del fuoco.

La squadra di Montemurlo è intervenuta in quell'area, interessata da lavori in corso, e ha individuato il cagnolino. Non avendo modo di raggiungerlo, è stato richiesto anche il supporto di un piccolo escavatore proveniente dalla sede centrale, col quale si è iniziato a scoprire la condotta per cercare di arrivare fino al punto dove l’animale si era fermato.

Il personale dei vigili del fuoco ha continuato a stimolare il cane, affinché poco alla volta riuscisse a indietreggiare. Dopo molti sforzi Ugo è riuscito ad uscire e tornare tra le braccia della sua padrona.