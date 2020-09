Coronavirus, ecco il bando Corecom 'Toscana in spot 2020. Si riparte!'

Il tema della ripartenza dopo il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria al centro del bando indetto dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana che intende premiare i tre migliori messaggi audiovisivi.

Il concorso ‘Toscana in spot 2020. Si riparte!’ è riservato a videomaker e autori residenti nella regione. Per partecipare, scadenza 30 ottobre, occorre inviare il supporto digitale con duplice copia dello spot per raccomandata all’ufficio protocollo del Consiglio regionale (Firenze - via Cavour, 4), oppure tramite pec all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it e invio del messaggio audivisivo a corecomdellatoscana@gmail.com utilizzando la piattaforma WeTransfer (o sistemi analoghi), indicando nell’oggetto il titolo del bando.

Tutte le specifiche per verificare criteri di ammissibilità e copia della domanda di partecipazione sono pubblicati sul Burt e sul sito del Corecom https://www.corecom.toscana.it/web/corecom/-/toscana-in-spot-2020-si-riparte -concorso-per-videomaker