Dl Semplificazioni, Totaro (FdI): "Con nostro emendamento riqualificazione Stadio e Campo di Marte"

"Oggi è una bella giornata per Firenze. Il via libera questa notte dell'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Semplificazioni consentirà di avviare la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Una notizia importante per tutti i fiorentini, non solo quelli sportivi, perchè grazie al nostro emendamento sarà possibile andare oltre lo stadio e avviare la riqualificazione dell'intera area su cui questo insiste e cioè Campo di Marte. Firenze da tempo aspettava questa occasione, perchè era inaccettabile che l'intera area rischiasse di piombare nel degrado in cui l'attuale amministrazione di Centrosinistra a guida Pd ha fatto sprofondare, purtroppo, molte altre zone della città di Firenze. E questo a maggior ragione del fatto che oggi c'è un presidente e un imprenditore, Rocco Commisso, che vuole investire e scommettere su Firenze. E grazie a Fratelli d'Italia la città non perderà questa opportunità". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Achille Totaro.

“Nel 2011 solo noi dicevamo che lo stadio Artemio Franchi aveva bisogno di un restyling, in particolare di una copertura per le curve, ma nessuno ci ha ascoltato. Soltanto lo scorso giugno, dopo che l'ipotesi Mercafir - frutto del l'innamoramento di Giani e Nardella con i Della Valle - è tramontata, il Pd fiorentino si è accorto che l'ipotesi restyling era l'unica strada percorribile e adesso si intesta la vittoria dell'approvazione dell'emendamento che sblocca la ristrutturazione degli stadi italiani. Ebbene, tra i firmatari di quell'emendamento c'è anche Achille Totaro, senatore fiorentino di Fratelli d'Italia. Il nostro partito ha da sempre proposto la ristrutturazione dell'Artemio Franchi. Il centrodestra aveva promosso in consiglio comunale, a firma di Francesco Torselli, la riqualificazione dello stadio già nel 2011. Allora, Matteo Renzi (sindaco di Firenze), Nardella assessore allo sport ed i loro consiglieri bocciavano le nostre proposte esaltando le finte promesse dei Della Valle che presentavano plastici e disegnini. Oggi hanno cambiato idea e sposato la proposta che facevamo nove anni fa. L'approvazione dell'emendamento è un grande passo avanti per scrivere la parola fine – si spera – alla telenovela stadio e anche un'occasione unica di riqualificazione per il Quartiere 2”. E' quanto affermato da Francesco Torselli, capolista di fratelli D'Italia a Firenze per il Consiglio Regionale, Achille Totaro, senatore FdI e Simone Sollazzo, Capogruppo FdI al Quartiere 2, all'indomani dell'approvazione dell'emendamento sblocca-stadi del Decreto Semplificazioni.

