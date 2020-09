La città dei lettori, Arminio, Bazzi, Ravera e Santoni chiudono la terza edizione del festival

Franco Arminio, Jonathan Bazzi, Lidia Ravera e Vanni Santoni saranno i protagonisti il 4 e il 5 settembre alla Biblioteca Civica di Calenzano (via della Conoscenza, 11) per gli appuntamenti di chiusura della terza edizione La città dei lettori, dopo i numerosi tutto esaurito ad Arezzo e a Villa Bardini. Il festival dedicato al libro e alla lettura, ideato e curato dall’Associazione Culturale Wimbledon con la direzione di Gabriele Ametrano, è realizzato in collaborazione e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Estate Fiorentina 2020 del Comune di Firenze, Comune di Calenzano e Biblioteca Civica di Calenzano; ha il sostegno di Unicoop Firenze e IED Firenze e si avvale della cortese collaborazione della Fondazione Casa Museo Ivan Bruschi amministrata da Ubi Banca.

“Siamo orgogliosi di ospitare un festival letterario riconosciuto a livello nazionale – ha commentato Irene Padovani, assessore alla Cultura del Comune di Calenzano – CiviCa si conferma come luogo della cultura vivace e attrattivo, capace di coinvolgere utenti anche da fuori comune. Questo per noi è un grande risultato, che vogliamo far crescere ancora nei prossimi mesi”.

“Siamo felici di chiudere la terza edizione de La città dei lettori alla Biblioteca Civica di Calenzano – ha dichiarato il direttore Gabriele Ametrano – , che ha accolto con entusiasmo il nostro progetto e i nostri autori. Nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza, abbiamo triplicato i luoghi della manifestazione, registrando una impressionante risposta di pubblico, sempre garantendo il rispetto delle norme sanitarie. Stiamo dimostrando che fare cultura in sicurezza è possibile e vorremmo essere un modello su scala nazionale, per estendere il nostro invito alla lettura su quanti più territori possibili”.

La due giorni si aprirà venerdì con Letture ad alta voce, omaggio a Gianni Rodari in collaborazione con il Centro iniziative teatrali di Campi Bisenzio (ore 16, sala bambini). Spazio poi a Jonathan Bazzi con il suo Febbre (Fandango) intenso esordio autobiografico che gli è valso l’ingresso nella sestina del Premio Strega di quest’anno. Con l’autore, interverranno Fulvio Paloscia e Elisa Seitzinger, l’artista che ha disegnato la copertina del libro (ore 17, cavea). E ancora, Lidia Ravera che, in conversazione con Titti Giuliani Foti, ripercorrerà il suo ultimo volume Tempo con bambina (Bompiani), personale esplorazione alla ricerca del tempo (ore 18, cavea). La serata terminerà con Franco Arminio e il nuovo La cura dello sguardo (Bompiani), diario che il poeta ha redatto, esplorando l’Italia palmo a palmo e ‘auscultando’ il mondo circostante (ore 19, cavea).

La rassegna si chiuderà sabato 5 settembre con Vanni Santoni che condurrà il laboratorio La scrittura non si insegna, (ore 10.30, sala polivalente, prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca Civica al numero 055 8833421), mentre alle 11 torneranno le Letture ad alta voce, omaggio a Gianni Rodari, sempre in collaborazione con Centro iniziative teatrali di Campi Bisenzio (sala bambini).

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito e senza prenotazione ad eccezione dei laboratori che prevedono l’obbligo di prenotazione su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tour-letterari-le-vite-del-vasari-festival-la-citta-dei-lettori-2020-113276146002) e hanno una capienza massima di 30 persone regolata secondo le norme di sicurezza sanitaria in vigore e nel rispetto della salute di tutti i partecipanti. In caso di massima capienza a ciascun incontro l'ingresso verrà chiuso. Si consiglia quindi di arrivare in anticipo.

Il pubblico dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli organizzatori: all’ingresso verranno chieste le generalità e un numero di telefono (che sarà tenuto in archivio dall’Associazione Culturale Wimbledon per quindici giorni e usato unicamente per materia di sicurezza sanitaria) e, durante la permanenza agli eventi, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza dagli altri ospiti. Tra un incontro e il successivo il pubblico dovrà alzarsi per poter permettere agli organizzatori di sanificare le sedie della platea.

