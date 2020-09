Lineapelle - A New Point of View, ripartire dopo la perdita del 32% di fatturato

L’appuntamento è imminente e si propone come un segnale di positività e rinascita. Un segnale concreto e di forte contemporaneità, visto che Lineapelle - A New Point of View si svolgerà martedì 22 e mercoledì 23 settembre 2020 negli spazi di Fieramilano Rho, in concomitanza e sinergia con Micam, Mipel, The One e Homi - Fashion & Jewels.

LA CONFERMA

Lineapelle - A New Point of View si svolgerà all’interno dei padiglioni 5 e 7 di Fieramilano Rho. Alla luce dell’attuale situazione sanitaria in Italia e grazie al supporto logistico/organizzativo di Fieramilano, l’evento conferma le sue date e le modalità di assoluta sicurezza a garanzia della salute di espositori e visitatori e si pone, insieme ai saloni concomitanti, come un indispensabile momento di rilancio e ripartenza per settori strategici della fornitura e della manifattura made in Italy che, nei mesi scorsi, hanno subìto pesanti battute d’arresto a causa della pandemia.

LA CONGIUNTURA

Gli ultimi dati congiunturali disponibili, elaborati dal Servizio Economico di UNIC – Concerie Italiane su dati ISTAT, parlano, purtroppo, molto chiaro. Nel periodo gennaio-maggio 2020, l’emergenza sanitaria globale ha inciso in modo fortemente negativo su produzione e interscambi commerciali di ogni livello. Nei primi cinque mesi dell’anno, dunque, l’industria conciaria italiana ha “perso il 32% del fatturato stagionale e il 24% della produzione in volume” su base annua. Per quanto riguarda l’export di pelli finite i cali sono del 35% in valore e del 26% in volume. Un trend congiunturale condiviso anche dagli altri settori merceologici degli espositori di Lineapelle - A New Point of View: produttori di accessori e componenti per calzatura e pelletteria, manifatturieri tessili e di materiali sintetici.

GLI ESPOSITORI E LE COLLEZIONI

Lineapelle - A New Point of View ospiterà 320 espositori, provenienti da 14 Paesi. Esporranno le collezioni immaginate per la stagione Autunno-Inverno 2021/22 e basate sulle suggestioni creative elaborate dal Comitato Moda Lineapelle. Il tema aggiorna il mood dell’edizione di febbraio 2020 di Lineapelle (la semplificazione) e lo attualizza in The Era Of Simpliflying 2 – Slow Is The New Hot: “Si modificano i tempi che scandiscono le nostre vite. Non è più la fretta a condizionare le scelte, ma il valore. Si apre una nuova era che porta con sé una voglia di alta definizione”.

LA DIMENSIONE TECNODIGITALE

Lineapelle - A New Point of View accosta alla dimensione fisica una serie di progetti tecnodigitali.

Prima di tutto, è online 365 SHOWROOM, piattaforma digitale attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno che si configura come un vero e proprio marketplace all’interno del quale tutti gli espositori possono aprire uno spazio caricando e promuovendo le proprie collezioni.

Durante lo svolgimento di Lineapelle - A New Point of View, in tempo reale, saranno realizzati collegamenti personalizzati e servizi in streaming su misura, con clienti di Cina, Corea, Giappone, USA annullando con un click la loro forzata distanza.

Al padiglione 7, all’interno di uno spazio tecnologico, Dyloan (società che mette in relazione innovativa tecnologia, creatività e manifattura) presenterà alcuni eventi live streaming nei quali artigiani tradizionali e tecnologici, in collaborazione con designer di varia estrazione (fashion, calzatura, interior design) punteranno l’obiettivo sulle ultime soluzioni tecnologiche finalizzate alla customizzazione di materiali e prodotti.