Lite in casa di accoglienza, uomo torna in carcere

Ieri sera, le volanti della polizia di Lucca sono dovute intervenire per sedare una violenta lite tra due cittadini marocchini presso la casa di accoglienza San Francesco dove risultavano domiciliati in regime di affidamento in prova disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Pisa.

Gli agenti con non poca fatica sono riusciti a separare i due contendenti, ricevendo di tutta risposta insulti, minacce e sputi. Il più esagitato del gruppo è stato trasferito presso gli uffici della questura e dopo le formalità di rito portato in un'altra struttura .

Il magistrato di sorveglianza alla luce della segnalazione ricevuta ha aggravato la misura ripristinando nei confronti del marocchino la restrizione in carcere. Gli stessi operatori della polizia di stato hanno dato esecuzione alla misura riportando il cittadino in carcere.