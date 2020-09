Municipale e Angeli del rispetto, un’estate all’insegna dell’attenzione al territorio: ecco i risultati

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo rafforzato la presenza della Polizia Municipale, aggiungendo il turno serale e includendo nell’organico due agenti assunti a tempo determinato grazie ai fondi della Regione Toscana. Come supporto ulteriore abbiamo potuto contare sugli Angeli del Rispetto - grazie all’accordo stretto con l’associazione nazionale Carabinieri - che nei mesi di giugno, luglio e agosto hanno coperto tre sere a settimana promuovendo i corretti comportamenti e segnalando alle forze dell’ordine eventuali situazioni critiche”. Così il sindaco Francesco Puggelli in merito alla maggiore attenzione rivolta al territorio nel periodo estivo.

Nello specifico l’attività estiva della Polizia Municipale ha portato nei mesi di giugno e di luglio ad elevare 114 sanzioni per infrazioni al codice della strada, con particolare attenzione a chi guida parlando al telefono cellulare. “La decisione di potenziare i turni notturni– aggiunge il vicesindaco Giacomo Mari – ha inoltre consentito di rispondere in maniera più immediata alle segnalazioni da parte dei cittadini. Il servizio, svolto in interforze con i Carabinieri, ha garantito anche quest’estate una presenza e una protezione maggiore”.

Per quanto riguarda l’attività svolta dai volontari della Associazione Nazionale Carabinieri sono stati impiegati in totale 28 volontari per un totale di 40 servizi servizi serali. La presenza dei volontari di Anc coprirà anche tutto il mese di settembre per tre volte a settimana.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa