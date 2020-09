“Ripartiamo insieme a Badia”, in piazza Vittorio Veneto la Rificolona 

Festa della Rificolona lunedì 7 settembre 2020 in piazza Vittorio Veneto a Badia a Settimo, con apertura degli stand gastronomici, musica e animazione dal vivo a partire dalle 18,30; alle 21 sfilata per le vie del paese, alle 21,30 animazioni per bambini. La serata è organizzata nell’ambito del programma di “Ripartiamo insieme a Badia” con appuntamenti fino al 18 settembre, organizzato dalla Pro Loco Piana di Settimo con il patrocinio del Comune di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa