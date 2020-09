Sanità, Galletti: "Fuori la politica dalle nomine Asl"

“Il sistema sanitario toscano deve essere guidato dal merito e non più dalla politica. La nomina dei direttori generali delle Asl deve essere sottratta al controllo esclusivo della giunta regionale e deve invece essere affidata a Commissioni indipendenti di esperti, medici e manager, in grado di valutare un candidato non solo sulla base della sua appartenenza politica, ma del curriculum”.

Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle, nel corso dell’incontro avuto questa mattina con l’intero direttivo della Cisl Toscana.

“La commissione – spiega Galletti – dovrebbe individuare il candidato ideale, al termine di una selezione pubblica trasparente. L’importante è slegare il destino di queste figure da quello dei governatori delle regioni”.

“Questo – conclude Galletti – è un punto qualificante dell’azione del Movimento 5 stelle a livello nazionale e non vale solo per la Toscana. Chi governa le Asl è responsabile del loro funzionamento, delle nomine a cascata e dunque della qualità del servizio offerto ai cittadini. Pretendere che il merito sia il principale metro di giudizio è il minimo sindacale per chi ha a cuore l’interesse pubblico”.

Fonte: Ufficio Stampa