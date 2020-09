Scissione parziale in favore di Amco, Bmps riceve la final decision di Bce sul progetto

In data odierna Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (di seguito “la Banca” o “BMPS”) ha ricevuto la “final decision” del provvedimento autorizzativo, da parte della Banca Centrale Europea, in merito all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l’altro, da crediti deteriorati da parte di BMPS in

favore di AMCO – Asset Management Company S.p.A..

La “final decision” conferma la “draft decision” ricevuta dalla Banca lo scorso 27 agosto. Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it

Fonte: Banca Monte dei Paschi di Siena - Ufficio Stampa