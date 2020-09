Sondaggio regionali, Gabriele Bianchi: "Svolta determinante per vittoria Giani"

Alla luce del sondaggio del sole 24ore dove Giani e Ceccardi sarebbero molto vicini, riteniamo che la lista SVOLTA! sarà determinante per far vincere Giani e il centro sinistra

Da tempo siamo sui territori e cerchiamo di raggiungere il maggior numero di cittadini anche nelle zone più marginali della nostra regione.

Incontriamo tanti cittadini con punti di vista diversi a sinistra e che non vogliono votare Eugenio Giani e tanti che non vogliono andare a votare.

Noi ci adoperiamo per fare opera di convincimento per l’esercizio del dovere del voto ed anche per fare una scelta giusta; di bloccare una deriva leghista e conservatrice e far prevalere l’unico voto utile quello di Eugenio Giani Presidente.

Gabriele Bianchi

Candidato alle elezioni regionali toscane con la lista SVOLTA!

A sostegno di Eugenio Giani Presidente