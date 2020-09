Tornano dalle vacanze e scoprono furto in casa, 2 colpi a Firenze

Tornati dalle ferie, hanno scoperto di essere stati derubati. È successo ieri, 1 settembre, a Firenze. La polizia è intervenuta per due furti in appartamento. I ladri hanno portato via una macchina fotografica professionale del valore di oltre mille euro e alcuni gioielli in argento da un'abitazione della zona dell'Isolotto, in viale dei Pini.

Nel secondo caso, in via Reginaldo Giuliani nella zona di Rifredi, i malviventi, entrati forzando la porta d'ingresso, hanno rubato apparecchi elettronici tra cui un tablet e un pc. Ad avvisare il 113 sono stati i proprietari, rientrati dalle vacanze.