Verde urbano, riqualificate le principali rotatorie agli ingressi di Pisa

Come già annunciato in occasione della presentazione del Piano delle opere pubbliche per il 2020 e più specificamente nell’ambito del programma di riqualificazione del verde urbano a Pisa, è quasi terminato il progetto che prevede la sistemazione delle 5 rotatorie stradali che si trovano agli ingressi principali alla città di Pisa. Già completate le rotatorie di Largo Stampace a Porta a Mare, Via Cesare Battisti alla Sesta Porta, Via Maccatella a Cisanello e Via Garibaldi davanti al CNR, mentre è in corso di realizzazione la rotatoria in accesso alla città a Cisanello, venendo dal Ponte delle Bocchette (rotatoria Caduti di Valeriana).

L’intero intervento di riqualificazione delle rotatorie, per un importo complessivo di quasi 320 mila euro, ha previsto non soltanto la riqualificazione del verde con parti a prato e la messa a dimora di specie arbustive fiorite, ma la realizzazione di lavori sostanziali che permetteranno il mantenimento delle opere a verde, come la predisposizione nel terreno di teli di sottofondo e bordature di contenimento, e soprattutto la realizzazione di impianti di irrigazione, sia per aspersione che a goccia, e, in quelle più grandi, di pozzi artesiani per l’irrigazione.

Nello specifico questi gli interventi realizzati:

Largo Stampace a Porta a Mare. Sulle aiuole laterali sono state sostituite le piante arbustive mettendo a dimora bordure di Rosmarinus ed incrementando le piante di rose nelle parti centrali. Sull’aiuola centrale spartitraffico è stata messa a dimora una bordura di hypericum ed incrementato le rose. Nel terreno è stata realizzata una nuova pacciamatura (telo di sottofondo e lapillo) ed è stata operata una revisione dell’impianto di irrigazione con predisposizione di nuova ala gocciolante.

Via Cesare Battisti alla Sesta porta. Sulle aiuole laterali sono state messe a dimora piante di Lantana, Abelia hypericum e lavanda ed è stata realizzata una nuova pacciamatura (telo di sottofondo e lapillo) e nuovo impianto di irrigazione.

Via Maccatella a Cisanello. E’ stata realizzata una fascia centrale con la messa a dimora di specie arbustive fiorite (Oleandri, hypericum, Euonimus, Abvelia, Teucrium), delimitata da bordura in ferro per contenimento e pacciamatura (telo di sottofondo e lapillo). E’ stata lasciata libera una parte centrale per permettere le eventuali operazioni di manutenzione alla rete idrica. La fascia esterna è stata lasciata a prato con trasemina. È stato realizzato il nuovo impianto di irrigazione per aspersione ed a goccia.

Rotatoria Via Garibaldi – CNR. E’ stato realizzato un nuovo pozzo artesiano per l’irrigazione del verde. Sulla rotatoria è stata realizzata una fascia centrale con la messa a dimora di specie arbustive fiorite per un totale di 1111 piante (tra cui ilex crenata, abelia, oleandri, photinia, bereberis ecc.) delimitata da bordura in ferro per contenimento pacciamatura (telo di sottofondo e lapillo). La fascia esterna ed interna è stata lasciata a prato con trasemina. È stato realizzato l’impianto di irrigazione per aspersione ed a goccia ed è stato predisposto il passaggio per le eventuali manutenzione agli impianti presenti all’interno della rotatoria. Sono state inoltre realizzate le bordure degli spartitraffici esterni alla rotatoria, con la messa a dimora di rose nella parte interna e fascia di prato esterna, e realizzazione dell’impianto di irrigazione a servizio degli stessi.

È in corso la realizzazione in questi giorni il cantiere della rotatoria in accesso a Cisanello, tra il Ponte delle Bocchette e via Cisanello (Rotatoria Caduti di San Quirico di Valleriana). Riprendendo l'impostazione della rotatoria di via Garibaldi, su questa rotatoria stato realizzato un nuovo pozzo artesiano per l’irrigazione. Sulla rotatoria è stata realizzata una fascia centrale con la messa a dimora di specie arbustive fiorite per un totale di circa 680 piante (tra cui ilex crenata, abelia, oleandri, photinia, bereberis ecc.) delimitata da bordura in ferro per contenimento e pacciamatura (telo di sottofondo e lapillo). La fascia esterna ed interna sarà lasciata a prato con trasemina. È stato realizzato l’impianto di irrigazione per aspersione ed a goccia e predisposto il passaggio per le eventuali manutenzione agli impianti presenti all’interno della rotatoria. È previsto inoltre di realizzare le bordure degli spartitraffici esterni alla rotatoria con la messa a dimora di rose nella parte centrale, sempre con impianto di irrigazione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa