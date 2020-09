Questo pomeriggio una casa in via Fiume a Piombino è rimasta coinvolta in un incendio. La persona presente all'interno dell'appartamento è stata tratta in salvo da un passante e entrambi sono stati trasportati in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Piombino, intorno alle 17. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell'abitazione.