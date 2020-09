Ministro Provenzano a Pontedera, Volterra e Pisa assieme alla candidata Nardini

Sabato 5 settembre giornata con più tappe nella provincia di Pisa per la Capolista PD in provincia alle prossime Elezioni Regionali Alessandra Nardini e il Ministro per la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano.

Alle ore 16.15 Nardini e Provenzano saranno al Chiostro delle Monache, in Via del Teatro 4 a Volterra per un incontro pubblico sul tema "Politiche di sviluppo e coesione per le aree interne".

Alle ore 18, al Centrum Sete Sois Sete Luas, in Viale Rinaldo Piaggio 82 a Pontedera, la Capolista PD e il Ministro parteciperanno a un incontro pubblico con la cittadinanza organizzato dal Partito Democratico pontederese.

Alle ore 20 tappa pisana, con un incontro dal titolo "La coesione sociale e territoriale come lotta alle disuguaglianze", presso il locale Chicchessia in Piazza Gambacorti (Piazza della Pera) a Pisa.

Nel rispetto delle norme anti-Covid gli eventi si svolgeranno in sicurezza ed è richiesto l'uso della mascherina".

Fonte: Ufficio stampa