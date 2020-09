Parcheggio sotto il ponte della tramvia a Novoli, Stella (Fi): "Parchimetro a energia solare rasenta il ridicolo"

"Il parcheggio sotto il ponte della tramvia in via di Novoli rasenta il ridicolo. La colonnina per pagare la sosta è stata infatti realizzata a energia solare e conseguentemente, essendo stata piazzata in un punto che non riceve sole e si trova per tutta la giornata all'ombra, non funziona e rende complicata la gestione dei pagamenti per gli utenti, che sono costretti ad andare più lontani per trovare un parchimetro funzionante". La denuncia arriva dal vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella, capolista di Forza Italia alle elezioni regionali nel collegio di Firenze 1.

"Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da automobilisti esasperati da questo inconveniente - accusa Stella - che è il frutto di una mancanza di attenzione e di competenza da parte di chi dovrebbe amministrare al meglio questa città. Forse a qualcuno potrà sembrare un episodio di tono minore rispetto ad altri problemi che affliggono Firenze. Ma sono invece proprio fatti del genere che rendono complicata e difficile la quotidianità, e che dimostrano il pressappochismo con cui chi amministra la nostra città si pone nei confronti dei cittadini".

Fonte: Ufficio stampa