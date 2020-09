Polizia municipale Lucca, entra in servizio il nuovo Ufficio mobile

Il nuovo Ufficio mobile della Polizia Municipale di Lucca è entrato in servizio da questa mattina a Sant'Ilario di Brancoli, alla presenza dell'Assessore alla sicurezza e del Comandante della Polizia Municipale. Sarà utilizzato per potenziare i controlli sul territorio nell'ambito del servizio della Polizia di prossimità ma anche per costituire la base di un vero e proprio ufficio relazioni con il pubblico mobile dell'amministrazione.

Si tratta di nuovo furgone Renault Trafic appositamente allestito con tutti i sistemi operativi tecnologicamente più avanzati per costituire un presidio mobile ma anche per fornire supporto a tutta una serie di servizi che il Comune di Lucca può portare, in caso di necesità, su tutto il territorio; un mezzo che consentirà una maggiore efficienza ed una presenza ancor più capillare ove necessario in periferia e nelle frazioni comunali.

Il veicolo diventa un elemento centrale del Progetto Polizia di Prossimità e il Comando arricchisce la propria dotazione per dare agli agenti un importante strumento di lavoro utile soprattutto per poter servire i cittadini in un rapporto ancor più diretto, immediato e incisivo.

L'Ufficio mobile è dotato di due telecamere a circuito chiuso, panoramica 180° fronte e retro, per la sicurezza degli operatori di polizia, con registrazione video delle immagini a ciclo continuo e con possibilità di visione infrarossi per la notte e le situazioni di buio più estreme. La Polizia di Prossimità – finanziata con un progetto della Regione Toscana - è un obiettivo strategico per l'amministrazione Comunale ed è in servizio già da diversi mesi. Dopo la fase più acuta dell'emergenza Covid-19 è entrata a piena regime dal 22 luglio scorso e sta già conseguendo importanti risultati.

Gli orari della Polizia Municipale di Prossimità

Lunedì mattina: Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli dalle 8.00 alle 11.00.

punto fisso ascolto: Santa Maria del Giudice presso mercato rionale dalle 9.30 alle 11.00.

S. Concordio (orario 11-13).

Lunedì pomeriggio: Oltreserchio e colline - punto mobile di ascolto S. Macario in Piano presso piazzale della chiesa orario 17.00 – 18.00.

Martedì mattina: Frazioni di Ponte a Moriano e colline: punto mobile di ascolto presso scuola elementare S. Michele di Moriano dalle 9.00 alle 10.00. Punto fisso di ascolto presso la Croce Verde di Ponte a Moriano dalle 10.30 alle 12.30.

Martedì pomeriggio: Viale Castracani – S. Vito, punto mobile di ascolto dalle 17.00 alle 18.00 nel quartiere di S. Vito.

Mercoledì mattina: San Concordio dalle 8.00 alle 11.00, Sant'Anna dalle 11.00 alle 13.00.

Mercoledì pomeriggio: Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli punto mobile di ascolto presso Quartiere Giardino - parco nuovo distretto ASL orario dalle 17.00 alle18.00.

Giovedì mattina: Oltreserchio e colline punto mobile di ascolto presso la piazza di Nozzano Castello dalle 9.00 alle 10.00; punto fisso di ascolto presso centro “il Bucaneve” Santa Maria a Colle orario 10.30-12.30.

Giovedì pomeriggio: Frazioni di Ponte a Moriano e colline.

Venerdì mattina: Oltreserchio e colline.

Venerdì pomeriggio: Frazioni di Ponte a Moriano e colline - punto mobile di ascolto zona brancoleria orario 17.00-18.00.

Sabato mattina: S. Anna dalle ore 8.00 alle ore 10.00, Borgo Giannotti dalle 10.00 alle 12.00, viale Castracani dalle 12.00 alle 13.00.

Sabato pomeriggio: Sant'Anna, punto mobile di ascolto presso Parco via Matteotti dalle 17.30 19.00.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa