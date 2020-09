Regionali, Spinelli (Sinistra Civica Ecologista) sottoscrive il manifesto degli studenti universitari ai candidati

“Come candidata al Consiglio regionale ho sottoscritto il manifesto prodotto dalle organizzazioni studentesche Udu Firenze Sinistra Universitaria, Unione degli Universitari - Das Pisa e Rete degli Studenti Medi Toscana. Una piattaforma programmatica che sottolinea le criticità che gli studenti riscontrano e che ci fornisce il prezioso punto di vista e le richieste dei giovani che vivono la nostra regione, e che la vorrebbero “più verde, accessibile, equa e sana”. – dichiara Serena Spinelli, candidata al Consiglio regionale per Sinistra Civica Ecologista nei collegi di Firenze 1 e Firenze 2.

“Maggiore accessibilità al diritto allo studio, potenziamento delle risorse per i servizi e le borse, sostegno per l’alloggio e politiche abitative dedicate per dire basta alla speculazione e al caro affitti. Una città che offra più spazi di studio e di aggregazione; diritto alla mobilità con incentivi per la mobilità sostenibile; garanzia di una connessione alla rete veloce per tutti. Educazione alla sessualità, medico di base per i fuori sede e sportelli di sostegno psicologico. Investimenti per il futuro lavorativo degli studenti e sui tirocini, perché possano lavorare per quello che hanno studiato e farlo in Toscana. Questi i punti principali che ci vengono posti dagli studenti per il futuro della Toscana. Che dobbiamo costruire insieme a loro, visto che ne saranno i protagonisti”. – prosegue Serena Spinelli.

“Purtroppo l’emergenza sanitaria e le sue conseguenze socio economiche hanno messo in luce le fragilità del sistema che ruota intorno agli studenti” – aggiunge Serena Spinelli – “Questo ha costretto molti studenti, in particolare fuori sede, in difficoltà a sostenere i costi, ad abbandonare i corsi delle nostre università. In una fase in cui continua ad essere troppo alto il tasso di abbandono scolastico e continua a calare il numero di iscritti negli atenei toscani”.

“La Toscana deve invece essere in grado di sostenere e valorizzare maggiormente il grande patrimonio costituito dai propri giovani e dai propri studenti. Da parte mia li ringrazio per il prezioso contributo programmatico, che dovremo tenere ben presente, e per la loro volontà di confronto e partecipazione con le istituzioni e le forze politiche su un tema centrale come quello dell’istruzione pubblica”. – conclude la candidata al consiglio regionale Serena Spinelli (Sinistra Civica Ecologista).

E’ quanto dichiara Serena Spinelli, candidata alle elezioni regionali per Sinistra Civica Ecologista nei collegi di Firenze 1 e Firenze 2, che ha sottoscritto il manifesto programmatico prodotto dalle organizzazioni studentesche Udu Firenze Sinistra Universitaria, Unione degli Universitari - Das Pisa e Rete degli Studenti Medi Toscana e proposto ai candidati alla Presidenza e al Consiglio regionale.

Fonte: Ufficio stampa