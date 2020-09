Rossi incontra la console Usa: "Garantita assistenza sanitaria gratuita agli studenti americani"

Grande cordialità e un lungo, amichevole, colloquio. E’ quello che ha caratterizzato l’incontro tra la console americana a Firenze, Ragini Gupta, e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

La console ha detto di essere impegnata per consentire il ritorno a Firenze delle centinaia di studenti statunitensi che in Toscana soggiornano e studiano.

Il presidente ha detto che la Regione è interessata a far sì che questo impegno abbia successo. Per questo garantirà agli studenti Usa l’assistenza sanitaria gratuita e ha promesso di istituire in tempi brevi un numero verde loro dedicato, un servizio di consulenza e assistenza che verrà fornito in inglese.

La console ha affermato che la Toscana è la regione italiana più amata dagli statunitensi e che vogliono poter tornare presto in Italia. Un’affermazione che è piaciuta molto al presidente, il quale ha richiamato la presenza delle circa cinquanta università Usa e i fitti rapporti economici tra le tante multunazionali Usa presenti in Toscana e la Regione, anche attraverso il suo ufficio per l’attrazione degli investimenti. E si è augurato che possano riprendere dopo lo stop dovuto alla pandemia, anche perché gli Usa rappresentano il secondo paese per volume di export toscano.

La console si è complimentata con il presidente per la gestione della crisi determinata dal Coronavirus e ha riconfermato che le priorità del suo mandato sono rappresentate dallo sforzo per far tornare gli studenti americani in Toscana, dalla promozione degli investimenti bilaterali così da favorire la ripresa economica e dalle azioni per favorire la sicurezza dei circa 40.000 cittadini statunitensi che normalmente vivono in Toscana.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa