Settembre Sangiulianese tra spettacoli, antiquariato e arte: il programma

Dopo le celebrazioni del 2 settembre, festa della liberazione di San Giuliano Terme dal nazifascismo, il Settembre Sangiulianese entra sempre più nel vivo.

I prossimi appuntamenti

- Sabato 5 settembre, alle 21, al Teatro Rossini di Pontasserchio va in scena lo spettacolo di magia e illusionismo del mago Robert.

Il mago Robert è di San Giuliano Terme e da diciotto anni pratica l’arte di magia e illusionismo. È stato allievo del grande e intramontabile mago Ruitz.

Il nome dello spettacolo proposto al pubblico del Settembre è "Colombe & Grandi illusioni". Lo spettacolo è adatto a sorprendere e divertire ogni tipo di pubblico.

- Domenica 6 settembre appuntamento tutto il giorno con Antiqua, il mercato dell'antiquariato che in occasione del Settembre Sangiulianese si arricchisce con più varietà e più stand in largo Shelley. Antiqua è organizzato dalla proloco di San Giuliano Terme, che per questa edizione del Settembre proporrà al pubblico un numero maggiore di espositori.

La proloco organizza anche una mostra di pittura. Il 12 settembre, dalle 8.30 alle 20, è in programma la realizzazione delle opere; il giorno seguente, la premiazione.

Informazioni e iscrizioni: proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it o 3936779665.

La sera del 6, al Teatro Rossini, vanno in scena i Dicche con "Cavalli di battaglia". Appuntamento alle 21.

Il debutto della compagnia teatrale risale al 2014 grazie alla conoscenza e all'amicizia con Giancarlo Peluso, presidente della Brigata dei dottori, pietra miliare del vernacolo pisano.

Il Settembre Sangiulianese è organizzato dall'associazione TheThing in collaborazione con il Comune di San Giuliano Terme.

Il programma completo con possibilità di prenotare si può trovare qui: https://www.eventbrite.it/o/associazione-the-thing-30956383365.

Per i dettagli su ogni singolo evento, c'è la pagina Facebook del Settembre Sangiulianese: facebook.com/settembresangiulianese/. Per informazioni: associazionethething@gmail.com.

