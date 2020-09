Tramvia al Campo di Marte, Marcheschi (FdI): "Bloccheremo il progetto"

“Abbiamo raccolto già centinaia di firme contro il progetto della tramvia al campo di Marte. Non siamo contrari al trasporto pubblico ma vogliamo cambiare l’attuale progetto: non è pensabile spendere 250-300 milioni di euro per un’opera così invasiva da distruggere il verde pubblico, annichilire le attività commerciali della zona e veder scomparire centinaia di posti auto. I residenti di Campo di Marte la tramvia in viale dei Mille non la vogliono, così come non la vogliono quelli di viale Duse, via Malta e via Fanti -fa sapere il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- La gente del quartiere non ha alcuna necessità di binari e treni che taglino i viali, non vogliono vedere desertificato il proprio quartiere come accaduto in via dello Statuto. Firenze ha bisogno che tali soldi vengano riversati su altre priorità, il commercio e le aziende messe in ginocchio dalla crisi innescata dalla pandemia. Intanto facciamo ripartire l’economia, questa è la priorità. Vogliamo bloccare gli 80 milioni che la Regione dà al Comune di Firenze per la tramvia, stiamo organizzando un incontro pubblico ed un flash mob con i residenti di Campo di Marte. Quelli del Comune di Firenze sono progetti che nascono vecchi, che non tengono conto delle reali necessità dei quartieri. Ci sono progetti meno impattanti e più economici ma evidentemente fa gola gestire appalti faraonici e cascate di soldi pubblici, come ha sempre fatto la Sinistra. Tutto il mondo sta investendo in reti (internet) per favorire smart working e ridurre il pendolarismo. A Firenze invece si ha ancora un’idea di sviluppo con progetti del secolo scorso. Esistono già binari e fermate, usiamoli!”.

Fonte: Ufficio stampa