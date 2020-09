Tutti in classe all'Empoli Ovest, confermata didattica in presenza

"Vi comunico, con immenso piacere e gioia, che dopo un lungo e certosino lavoro siamo riusciti a garantire per tutte le classi la didattica in presenza". Così la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Empoli Ovest Filomena Palmesano ha annunciato la 'chiusura del cerchio' in vista della riapertura delle scuole il 14 settembre.

Palmesano ha specificato: "Dato il numero elevato di studenti e gli edifici dell'istituto, ciò non era facile nè scontato. Con l'aiuto, le idee e la collaborazione di tutti (docenti, collaboratori scolastici, personale di segreteria, tecnici della Città Metropolitana e soprattutto lo staff di presidenza) ci siamo riusciti. È un ottimo punto di partenza per poter assicurare a tutti i nostri studenti un buon inizio di anno scolastico. Da lunedì verranno comunicate le aule assegnate alle classi e a seguire l'assegnazione dei docenti alle classi. Ringrazio tutti e vi invito alla massima responsabilità e corresponsabilità educativa".