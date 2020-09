Canoa Polo, esordio difficile in massima serie per le comunali

Nonostante le difficoltà legate al rispetto dei protocolli anti contagio, si è svolta ieri la prima giornata del campionato italiano di serie A di canoa polo.

In casa del circolo Canottieri Eur, si sono incontrate le dodici migliori squadre italiane di canoa polo, tra cui anche la neopromossa Canottieri Comunali Firenze, allenata dal tecnico Massimiliano Sizzi.

Proprio Sizzi, prima della partenza per Roma, aveva sottolineato le difficoltà dovute all’esordio nel campionato più difficile proprio nell’anno del Covid. La preparazione, infatti, non è stata svolta nel migliore dei modi in quanto per lungo tempo sembrava non si giocasse e invece, a breve distanza dall’inizio del campionato, è stato dato il via libera al calendario delle partite.

La squadra della Canottieri Comunali Firenze esce dalla prima giornata a zero punti ma con gli stimoli giusti per provare a giocarsela nelle giornate successive.

“Andiamo a giocare con l’obiettivo fondamentale di divertirci - spiega Massimiliano Sizzi.

Non avendo avuto l’opportunità di giocare tornei o la coppa Italia prima di esordire in campionato, non abbiamo avuto banchi di prova per testare la squadra e confrontarci con squadre che per noi sono sconosciute. Ma abbiamo voglia di giocare e divertirci, sarà una grande esperienza per i ragazzi”, conclude Sizzi.

La squadra è composta da: Paolo Cicatiello, Matteo Baldeschi, Giovanni Galli, Samuele Polidori, Pietro Lapini, Gherardo Bini, Pierluigi Teotini e Ivan Guidi.

La seconda giornata è in programma il 17 e il 18 ottobre a Milano per il raggruppamento nord.

Fonte: Canottieri Comunali Firenze