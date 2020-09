Continuità per gli alunni 'fragili', a Certaldo c'è chi rientra già a scuola

In attesa del rientro generale del 14 settembre, ci sono giù alcuni alunni che sono rientrati a scuola a Certaldo con un progetto di continuità, pensato per favorire l’inserimento nelle scuole di ordine superiore degli “alunni fragili”, ovvero alcuni alunni con disabilità.

Grazie alla collaborazione tra Istituto Comprensivo ed amministrazione comunale sono stati realizzati quattro gruppi, composti da 5 alunni circa ciascuno, in ognuno dei quali si trova un alunno “fragile” e quattro suoi compagni di classe, che hanno dato la disponibilità per questa esperienza, per fare gruppo insieme. Con loro l’insegnante che poi dal 14 settembre li seguirà ogni giorno e un educatore di sostegno inviato dall’amministrazione comunale. Ciascun gruppo farà un’attività - coordinata dalle insegnanti Elena Petrelli e Sara Aprile, funzioni strumentali sulla disabilità – che consiste in due o tre incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, durante i quali si prenderà prendere dimestichezza con i nuovi locali scolastici e la nuova attività didattica. I progetti di continuità – ovvero le visite guidate alla scoperta della scuola dell’anno dopo, da parte dei nuovi alunni che sarebbero entrati al primo anno delle scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore – erano fino allo scorso anno la norma e sono saltati completamente quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19. L’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo hanno inteso in questo modo di recuperare una parte di questa attività almeno per gli alunni con disagio. Un’iniziativa che avviene anche a seguito di una indicazione che dal Tavolo zonale per l’educazione è stata inviata a tutti gli undici comuni dell’Unione, con alcune linee guida in tal senso al fine di favorire il rientro a scuola degli alunni con fragilità tramite iniziative specifiche e dedicate come questa.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa