Cortometraggi, IIS Ferraris-Brunelleschi in finale a Catania

Gli alunni dello SCRILAB dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” di Empoli (FI), sono finalisti in Sicilia alla XII edizione del Festival Internazionale del cortometraggio “Corti in Cortile” di Catania con “La pandemia mondiale ci ha rubato la nostra primavera”

"Silenzi. Attese. Sguardi smarriti. Un progetto di gruppo per realizzare un cortometraggio che diventa racconto solitario. Imparare a raccontare per immagini attraverso una primavera vista dalla finestra. Imparare a guardare, prima di tutto se stessi. Racconti singoli che diventano trama collettiva e sincera. Un finale aperto ma fiducioso perché le relazioni autentiche restano, si rinnovano e crescono anche quando si è separati. Gli studenti con il loro filmato hanno voluto dare il loro contributo realizzando un film/documentario, riflettendo e dando un senso all’esperienza della quarantena attraverso il cinema. Ognuno si è messo in gioco con le proprie riflessioni, la propria fantasia e le proprie competenze. L’aspetto più interessante è stato riuscire ad unire in un’esperienza collettiva, tanti momenti isolati di solitudine casalinga".

Fonte: Ufficio stampa