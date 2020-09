Revet porta gli sgabelli in 3d da granuli riciclati al festival Kaboom di Bologna

Ci sarà molta Revet a Bologna il prossimo weekend nell’ambito di Kaboom, il laboratorio urbano per la transizione circolare, in programma in piazza dell'Unità a Bologna il 12 e 13 settembre ( https://www.facebook.com/events/310637806834802)

Simbolo della due giorni infatti sarà un’installazione realizzata da Wasp con il partner tecnico R3direct (srl lucchese) che ha stampato una serie di sgabelli a partire dal granulo riciclato da Revet. In mostra anche una stampante 3D Delta WASP 3MT Industrial 4.0, con l’obiettivo di mostrare come il modello “take-make-dispose” (estrarre, produrre, consumare e smaltire) possa evolversi con il passaggio al concetto “reduce-reuse –recycle” (ridurre-riutilizzare-riciclare).

Ideato e curato da SOS – School of Sustainability e Mario Cucinella Architects, Kaboom offre molte attività per i giovani architetti e designer di SOS, che coinvolgeranno la comunità in un evento pubblico che mostrerà come generare nuovo valore partendo dal materiale più economico e invasivo: la plastica. I cittadini porteranno la propria plastica e ne scopriranno la storia, l'evoluzione e le “best practice” per una gestione più efficiente e creativa. Cortometraggi e dialoghi tra i protagonisti della città e del territorio contribuiranno a mettere in discussione il rapporto che vogliamo costruire tra le persone, l'economia e l'ambiente.

La collaborazione tra R3direct e Revet sulla stampa 3d dei granuli ottenuti dal riciclo delle plastiche miste ha già portato alla nascita di numerosi oggetti di design, come ad esempio la lampada Magma, esposta anche a Parigi e al Fuorisalone di Milano dell’anno scorso.

Fonte: Revet