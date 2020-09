Ripresa della scuola, a Empoli misurazione della temperatura a casa e prima di entrare in classe

In vista della ripartenza della scuola e dell’inizio dell’anno scolastico previsto lunedì 14 settembre 2020, l’amministrazione comunale ricorda che a tutti i bambini e agli alunni, dai servizi educativi alle scuole dell’infanzia, dalle primarie alla scuola secondaria di primo grado si dovrà misurare la febbre anche all’ingresso dei plessi scolastici.

Infatti al loro arrivo bambini dei nidi e degli asili, ragazzi delle elementari e delle medie troveranno personale che il Comune di Empoli ha incaricato per agevolare l’ingresso scaglionato e avrà anche il compito, in collaborazione con personali scolastico, di misurare la febbre a tutti gli alunni tramite l’utilizzo di un termoscanner.

Si ricorda comunque che la febbre, come da direttiva ministeriale, dovrà essere misurata anche a casa, prima di uscire per raggiungere la propria scuola.

Il ministero dell'Istruzione ritiene che la misurazione della temperatura per i bambini e i ragazzi minore debba essere una responsabilità dei genitori prima che arrivino in classe.

Il protocollo del Ministero prevede:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

Il link al protocollo citato:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa