Salvini a Fucecchio, il sindaco: "Ero lì per Ceccardi, ma c'era solo il suo tutor"

Sarcastico ma non troppo il commento del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli dopo la visita di Matteo Salvini a Fucecchio.

"Dopo essermi recato a visitare il lavoro di ristrutturazione dell’ambulatorio di Massarella, peraltro nemmeno approvato dal consigliere leghista Leonardo Pilastri, mi sono recato in Piazza XX Settembre per sentire il programma della candidata Ceccardi, che questa mattina era annunciata a Fucecchio insieme al suo tutor. Invece della candidata Ceccardi nessuna traccia, c'era solo il suo tutor, accompagnato da uno spiegamento di forze dell'ordine che faceva spavento.

Magari ci mandassero così tanti militari nei boschi delle Cerbaie per combattere lo spaccio della droga. Invece nelle Cerbaie alcuni consiglieri, specializzati nel contestare senza proporre, ci hanno portato il senatore Gasparri per uno spot elettorale, dopodichè ovviamente non abbiamo più visto niente.

Ai cittadini inoltre voglio dire che il Comune di Fucecchio, anche questa mattina, ha lavorato per applicare i protocolli sicurezza anti-Covid ed evitare assembramenti al mercato in Piazza XX Settembre.

Come si vede dalla foto scattata al culmine del comizio, le circa 200 persone accorse ad ascoltare la candidata e il senatore padano lo abbiano fatto in barba ad ogni regola sul distanziamento. Ah già, loro sono i paladini della sicurezza quindi possono farlo. I paladini della sicurezza e degli italiani. A parole e quando gli fa comodo".