Scontro tra due auto sulla SR71: ci sono tre feriti

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti sulla SR71 all’altezza dell’Istituto Cesalpino, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture. Nello scontro una vettura è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi in un fosso. All’arrivo della squadra i 3 feriti erano già stati presi in carica dal personale sanitario, si è provveduto così alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Durante le fasi di soccorso la strada è stata interdetta alla circolazione dalla polizia municipale, fino al termine delle operazioni.