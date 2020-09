Via Palazzuolo. Torselli (FdI): "Grave problema di sicurezza, serve l'esercito"

“Ancora una brutta aggressione in via Palazzuolo. Questa zona della città è diventata terra di nessuno: da anni diciamo che qui è presente un problema di sicurezza e incolumità per coloro che ci vivono e lavorano ma il nostro urlo è rimasto inascoltato. Intanto ci sono gli pseudo comitati cittadini che dicono che il problema principale di via Palazzuolo è Fratelli d'Italia che fa le manifestazioni; oppure la solita sinistra che dirà, anche stavolta, che si è trattato di un episodio sporadico e che l'extracomunitario che ha tentato di violentare una donna era una singola persona con problemi personali. Noi non ci stiamo. Serve un presidio fisso e ormai la polizia municipale non basterebbe nemmeno più: serve l'esercito, come in piazza del Duomo”. E' quanto affermato da Francesco Torselli, capolista di Fratelli d'Italia a Firenze per il Consiglio Regionale, dopo aver appreso dell'arresto di un cittadino somalo per stalking e tentata violenza sessuale in via Palazzuolo.

Fonte: Ufficio Stampa