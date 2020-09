Vittime dell'Eccidio di Padule di Fucecchio, una lettera alla senatrice Liliana Segre per il suo compleanno

Gentile Senatrice,

Siamo un gruppo di familiari delle vittime di stragi nazifasciste commesse dal 1943 al 1945 (ad esempio, del Padule di Fucecchio, di Fivizzano, dell’Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze, di Niccioleta, di Fossoli-Carpi, di Sant’Anna di Stazzema, di Marzabotto e di Cefalonia).

Abbiamo partecipato al convegno svolto nel 2019 in Senato, Stragi e deportazioni nazifasciste: per la giustizia e contro l’ambiguità, aperto dalla presidente Alberti Casellati, con la partecipazione del presidente emerito della Corte costituzionale Giuseppe Tesauro, di magistrati e giuristi, e soprattutto col Suo intervento, non solo autorevole, ma indispensabile per la profonda ricchezza umana e morale.

Dopo quel convegno abbiamo proseguito le nostre attività, dando al gruppo il nome, «Giustizia per stragi e deportazioni nazifasciste». Del nostro impegno ha parlato la stampa, come si può vedere a questo link:

https://drive.google.com/open?id=15_io0vcAgPUUAonvuWrpkoF7vdxPw2DG

Un nostro rappresentante è intervenuto all’apertura dell’anno giudiziario 2020 presso la Corte d’appello di Firenze. Il suo discorso è su Radio radicale: http://www.radioradicale.it/scheda/597070?i=4091416.

Il ricordo del Suo intervento in Senato al convegno del 2019 è ancora prezioso per noi. Fra l’altro, con quelle parole: «E devi anche assistere, diventata vecchia – dopo aver già sopportato, dopo aver sopportato te stessa per tanti anni, dopo essere anche abbastanza guarita nelle ferite – rivedere che non solo l’Armadio della vergogna è rimasto lì, mezzo aperto e mezzo chiuso, ma che si riapre un’altra vergogna, del detto e non detto». È proprio la difficoltà che incontriamo: reticenza, indifferenza, connivenza; ma sono ostacoli contro cui continuiamo a batterci.

Nel giorno del Suo compleanno, sappia che fra le molte attestazioni di stima e di affetto c’è anche la nostra, per la memoria e per la giustizia.

Fonte: Ufficio Stampa