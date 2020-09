Al Museo civico una serata sulla storia economica di Fucecchio

Una nuova prospettiva sulla storia economica di Fucecchio in età moderna. E' il tema della serata dedicata a "I Francescani e gli ultimi vasai - Il convento di Fucecchio e le famiglie Daddi, Biondi e Trivellini", che venerdì 11 settembre alle ore 21.30 animerà il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio. Si tratterà di una conversazione di Andrea Vanni Desideri, direttore del museo, con dimostrazione delle tecniche produttive e allestimento di riproduzioni di ceramiche locali a cura di Gabriele Campigli. Un occasionale rinvenimento e recentissimi studi aprono infatti a nuove prospettive su come i Francescani del convento di Fucecchio aiutarono l’economia locale a superare la crisi del 1700, prolungando la produzione di ceramica di un secolo e diventando così una delle più longeve del Valdarno. La serata è aperta ad un massimo di 40 persone. Prenotazione obbligatoria al numero 0571 268262 o via mail a museoprenotazioni@comune.fucecchio.fi.it.