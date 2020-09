Buongiorno oggi ringrazio Alberto per questo gustoso dessert al cucchiaio da gustare in pochi minuti, ma meglio mangiarlo lentamente perché possa durare più a lungo. Albero mi ha raccontato che non cucina molto ma quando invita i suoi amici a casa sua non può mancare un dolcetto anche se arrivano di pomeriggio e allora ha imparata a fare questo dolce che ha pochi ingredienti e si prepara facilmente.

Prima di iniziare a preparare il nostro dolce al cucchiaio meglio munirsi degli stampini da creme caramel.

Non avendolo mai fatto non sapevo che per cuocerlo in forno dobbiamo farlo a bagno maria, mettendo gli stampini in una teglia dove metteremo dell'acqua che arriva a metà degli stampini. La consistenza è quella di un budino ma non si utilizza la gelatina e non ci sono amidi, nè farina, nè addensanti, nè lieviti.

Una variante è quella di utilizzare la bacca di vaniglia con la quale aromatizzate il latte e dopo potete aggiungerci la la panna fresca liquida. Per questa ricetta vi riamando alla ricetta che si trova su Giallo Zafferano:

Crème Caramel al caffè

Per 8 persone

250 gr di zucchero

9 dl di latte

1 tazzina di caffè ristretto

6 uova

4 cucchiai di rum (facoltativo)

Preparazione

Preparate il caramello mettendo in un pentolino su fuoco basso 150 gr di zucchero e 4 cucchiai di acqua. Quando il composto avrà preso colore versatelo sul fondo di 8 stampini da creme caramel e lasciate raffreddare. Fate intiepidire il latte e il caffè in una pentola. Sbattete le uova con lo zucchero rimasto e il rum, fino a renderle spumose e quindi unite a filo il caffellatte tiepido. Versate dell’acqua in una teglia fino a metà altezza, sistematevi gli stampini riempiteli con il composto di latte e uova. Coprite ogni stampo con un foglietto di alluminio e cuocete in forno caldo a 170 gradi per 45 minuti. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente gli stampini di creme caramel e poi metteteli in frigorifero per 6 ore.

Alberto

