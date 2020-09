Ha festeggiato ottanta anni da pochi giorni: Franco Bitossi, campione di ciclismo, è il quarto ciclista italiano di tutti i tempi per vittorie ottenute: 171 quelle ottenute su strada. E’ stato professionista dal 1961 al 1978. Con lui, ospite de La Stanza di Vetro, questa sera giovedì 10 settembre alle 21,30 su Clivo tv - canale 680, abbiamo ripercorso le tappe (è proprio il caso di dirlo) della sua carriera.

Franco Bitossi ci ha raccontato i suoi esordi, le amicizie nate in sella ma anche le rivalità. Con lui abbiamo parlato delle sue imprese più belle, ma anche delle giornate più buie, come quella volta a Gap, in Francia, quando sul traguardo del Campionato del Mondo, fu battuto da un compagno di squadra, proprio mentre stava assaporando la vittoria.

Bitossi, dopo aver lasciato il ciclismo agonistico, si è dedicato a una delle sue più grandi passioni, quello del coltivatore diretto. Ma non ha abbandonato lo sport: in età avanzata ha deciso di dedicarsi al gioco delle bocce. Attività che ha ripreso dopo la sosta forzata per il lockdown. E anche al pallaio ha dimostrato di avere la stoffa del campione, collezionando un successo dietro l’altro.