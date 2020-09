Incidente mortale in Fi-Pi-Li tra Pontedera e Montopoli

Incidente mortale in Fi-Pi-Li questa mattina alle prime luci dell'alba. Alle 6.20 i vigili del fuoco di Cascina e Pontedera sono intervenuti per dei mezzi che si sono scontrati tra Pontedera e Montopoli in direzione Firenze. Una persona è risultata deceduta, non sono ancora note le generalità ma si tratta di un uomo. Le operazioni di rimozione della vettura, per la quale è necessario l'intervento dell'autogru, si sono concluse verso le 9.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO