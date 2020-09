Limite Dem, dibattito in rosa sul welfare. Tra gli ospiti Benifei

A Limite sull’Arno ultime due iniziative organizzate nell’ambito di Limite DEM, manifestazione organizzata dal Pd locale che ha caratterizzato questi ultimi giorni d’estate a Limite sull’Arno

Domani sera alle 21.30 all’interno della taverna dei meli incontro sul tema “Il welfare in Toscana dopo il Covid 19”, intervengono Brenda Barnini, sindaco di Empoli e responsabile welfare per il Pd nazionale, e Francesca Giannì e Bianca Anna Masoni, candidate al consiglio regionale nel collegio Firenze 3.

Sabato 12 settembre alle 21.30 ultimo appuntamento della festa con Enrico Sostegni, consigliere regionale uscente e candidato capolista nel collegio Firenze e l’eurodeputato Brando Benifei, che discuteranno di “Prossima generazione Europa!”. Questo incontro è stato organizzato in collaborazione con i Giovani democratici. Inoltre sempre sabato ma alle 19.30 verrà inaugurato il comitato elettorale di Enrico Sostegni, in via Dante Alighieri 13.

Durante gli incontri sarà disponibile anche un servizio ristoro e bar presso l'Us Limite e Capraia Asd, nel campo sportivo adiacente al luogo in cui si terrà il dibattito.