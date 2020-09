Pegaso d'Oro al personale della sanità toscana, la premiazione il 14 settembre a Massa

La medaglia d’oro “Pegaso” della Regione sarà conferita al personale della sanità toscana per la competenza e l’impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Covid 19, dalla prima emergenza alla fase attuale.

L'appuntamento è per lunedì 14 settembre, alle ore 10, presso l’ospedale delle Apuane, in via Enrico Mattei 21, a Massa.

Sarà il presidente stesso della Regione Toscana a consegnare il “Pegaso” simbolicamente nelle mani del direttore generale della Asl Nord Ovest, in rappresentanza di uno dei territori colpiti per primi e più duramente dal virus, ma che, nonostante questo, ha saputo operare efficacemente a tutela della salute di tutti i cittadini e della risorsa-ospedale.

Il Pegaso d'Oro è un riconoscimento istituito dalla Giunta regionale nel 1993 per segnalare cittadini italiani o di altri Paesi, che hanno reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale attraverso la loro opera in campo culturale, politico, filantropico e del rispetto dei diritti umani.

Il premio consiste in una riproduzione del cavallo alato Pegaso, eletto a simbolo della Regione Toscana già a partire dalla prima legislatura, tratto, e in parte modificato, da una moneta attribuita a Benvenuto Cellini, oggi conservata al Museo nazionale del Bargello di Firenze.

Fonte: Regione Toscana