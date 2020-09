Carabinieri, gli allievi in visita a Livorno

Questa mattina 54 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, frequentatori del 201° corso presso l’Accademia Militare di Modena, sono venuti a Livorno in visita d’istruzione al Comando Provinciale e alle Forze Speciali della 2^ Brigata Mobile dei Carabinieri.

L’iniziativa si inquadra nel programma addestrativo finalizzato a far conoscere agli ufficiali del futuro le variegate realtà operative dell’Arma in cui, fra qualche anno, saranno impiegati. I Cadetti, infatti, si apprestano ad iniziare il secondo anno presso l’Accademia Militare di Modena. Concluso questo biennio conseguiranno la laurea in “Scienze giuridiche” e saranno nominati Sottotenenti dei Carabinieri. Il loro ciclo di studi proseguirà per altri tre anni presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, a Roma, al termine dei quali i Sottotenenti conseguiranno la laurea specialistica in "Giurisprudenza” e saranno impiegati nel servizio attivo.

I Cadetti dell’Arma, prima della visita, hanno ricevuto il saluto del Generale di Brigata Stefano Iasson, comandante della 2^ Brigata Mobile, e del Colonnello Massimiliano Sole, comandante provinciale.

Fonte: Ufficio stampa