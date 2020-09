Discarica Grillaia, Sinistra Civica Ecologista: "Nessun dietrofont sugli atti"

“Sinistra Civica Ecologista con i cittadini di Chianni, Lajatico e Terricciola e il Gruppo Zero, in un incontro partecipato con i nostri candidati Elisabetta Catalanotto detta Betta e Graziano Turini, avvenuto al Boschetto di Chianni giovedì 3 settembre, lo avevano già previsto.

Con l’intento di non prendere in giro i cittadini che sempre più spesso, stanchi e delusi, non vanno nemmeno più a votare, avevamo detto che la mozione approvata il 9 giugno scorso sulla revisione dell’autorizzazione alla riapertura della discarica “La Grillaia, si sarebbe rivelata un’operazione di facciata.

E’ necessario adesso che la politica non si nasconda dietro un dito e non nasconda la mano con cui il sasso è stato lanciato.

Chiamiamo tutti, nessun escluso, a perseguire gli impegni assunti in questa campagna elettorale. SICURAMENTE LO FAREMO NOI.

Sinistra Civica Ecologista chiede a tutte le forze in campo e a tutti i candidati a Presidente ad esprimersi con chiarezza, da subito, sui seguenti punti:

§ Dovrà essere ridiscussa la totale gestione pubblica di tanti beni e servizi che hanno direttamente a che fare con l’ambiente e la salute dei cittadini. La discarica della Grillaia dovrà essere uno dei primi argomenti.

§ La comunità di Chianni e dei Comuni limitrofi Lajatico e Terricciola dovrà essere coinvolta nelle politiche di nuovo indirizzo, anche coinvolgendo ex amministratori che conoscono profondamente la storia della discarica e i progetti di messa in sicurezza proposti nel tempo.

§ Se è vero che chi governa o amministra deve poi far sintesi e prendere decisioni, su temi così delicati che riguardano l’ambiente e il territorio, i cittadini devono essere resi partecipi dei processi e procedimenti che li riguardano direttamente e ascoltati

Lista

SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA