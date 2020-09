Il vice ministro Misiani in Valdera, incontro con Nardini (PD)

Ieri giornata in Valdera per il Viceministro dell'Economia Antonio Misiani, nel nostro territorio a sostegno della Capolista PD in provincia di Pisa alle prossime Regionali Alessandra Nardini con la quale, dopo la mattinata a Peccioli, ha visitato Casciana Terme Lari. Prima la tappa al Pastificio Martelli, poi il confronto con il Gruppo Gimo - Gruppo industrie del mobile per ascoltare difficoltà e prospettive di un settore produttivo importantissimo del territorio, infine la visita alle terme di Casciana, che la Consigliera e Capolista PD ha presentato al Ministro come una realtà storica di eccellenza che deve essere valorizzata. La giornata si è poi conclusa con un'iniziativa pubblica sui temi del lavoro, che si è tenuta a Fornacette con la partecipazione del Responsabile Lavoro della Segreteria Nazionale PD Marco Miccoli. A margine degli incontri Nardini ha dichiarato: "Credo che il Viceministro Misiani abbia avuto uno spaccato denso e interessante della Valdera, un territorio straordinario dove si uniscono tradizione e innovazione. Vogliamo che le necessità e la voce di questo territorio, a cui appartengo con orgoglio, arrivino forti in Regione e al Governo".

Fonte: Ufficio stampa