Maurizio Gasparri in via Palazzuolo insieme al candidato di Forza Italia Jacopo Cellai

Maurizio Gasparri, Senatore di Forza Italia, insieme a Jacopo Cellai e alle candidate Elena Rossi e Claudia Dominici, hanno fatto un tour per via Palazzuolo e le altre vie limitrofe per incontrare esercenti e commercianti. Il problema della sicurezza è particolarmente sentito. “La via è diventata terra di nessuno” sottolinea Jacopo Cellai. “Lo si deve anche ad un'immigrazione incontrollata che ci sta portando in dote spaccio e illegalità diffusa. Proprio per questo dobbiamo avere il coraggio di aprire un centro di identificazione ed espulsione, unica soluzione concreta per migliorare la sicurezza nelle nostre strade”.