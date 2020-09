Dà in escandescenze a Empoli, picchia un agente e distrugge una panchina

Un uomo è andato in escandescenza nella serata di ieri nel centro di Empoli arrivando a distruggere una delle panchine, in via Cosimo Ridolfi. Sul posto sono dovute intervenire le forze dell'ordine e anche un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montelupo. Nonostante l'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo, di origine nordafricana, avrebbe continuato ad mostrare segni di agitazione e gli agenti hanno dovuto immobilizzarlo. In seguito a questo un agente è stato preso a pugni. La prognosi per lui è stata di 5 giorni. Non è chiaro il motivo che ha spinto l'uomo ad agire così. Pare che fosse in stato di ebbrezza. Sono previsti aggiornamenti a breve dalla polizia.