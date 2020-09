Edicola confiscata alla mafia a Pisa, Nardini (Pd): "Dalla Giunta Conti un nulla di fatto"

"Come accade per tutti gli impegni della Giunta Conti, si è risolto con un nulla di fatto anche quello sulla valorizzazione dell'edicola confiscata alla mafia e sull'istituzione di percorsi e presidi di cultura della legalità e dell'antimafia. Hanno ragione i Consiglieri pisani del PD Olivia Picchi e Vladimiro Basta a denunciare come il Sindaco Conti non abbia mosso un dito, dopo oltre un anno dalla rimozione forzata dell'edicola di Borgo Stretto e dalla manifestazione con Don Ciotti e dopo mesi dall'impegno assunto di fronte a Libera.

Sulla legalità non si scherza e voglio sottolineare come non tutti i sindaci siano uguali di fronte a temi così importanti: mi ricordo bene e voglio ricordare quando, di fronte all'arroganza e al silenzio di Conti, il Sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio si offrì invece subito di dare una valorizzazione all'edicola rimossa. Al Sindaco Conti dico: batta un colpo. Non lo deve alla Nardini o al gruppo PD in comune, caro Sindaco: lo deve allo spirito profondo e ai valori della città che dovrebbe guidare".

Alessandra Nardini, Consigliera Regionale e Capolista PD in provincia di Pisa alle elezioni regionali