Regionali, deputata Polverini in visita a Pisa in sostegno ai candidati

Domani l'On. Renata Polverini farà tappa a Pisa a sostegno dei candidati di Forza Italia al Consiglio Regionale della Toscana e ai candidati di Cascina al Consiglio Comunale.

Già Segreterio Generale UGL prima e Presidente della Regione Lazio successivamente, arriverà al mercato settimanale di Navacchio in Piazza La Pira alle ore 10:30 dove, accompagnata dai candidati di Forza Italia, incontrerà e ascolterà la cittadinanza e gli operatori del mercato.

In seguito, alle 11:30 sarà in centro a Pisa, dove incontrerà il Presidente, e i soci della Cooperativa PAIM, presso le Officine Garibaldi in via Gioberti, andando ad intervenire sulle problematiche del settore.

Alle iniziative insieme all'On.Polverini parteciperà anche Coordinatore Provinciale di Forza Italia e Vice-Sindaco di Pisa, Avv. Raffaella Bonsangue.

Fonte: Coordinamento Provinciale Forza Italia Pisa