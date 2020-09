Tamponi e reagenti, Synlab risponde: "Assoluta affidabilità di tutti i test Covid"

Synlab, il gruppo specializzato nella diagnostica medica in Italia e Europa, ha chiarito "l'assoluta affidabilità e sicurezza dei risultati di tutti i test Covid effettuati, nessuno escluso". La dichiarazione fa riferimento all'inchiesta della procura di Firenze che vede indagati due dirigenti per presunta frode in pubbliche forniture per l'impiego ovvero nei tamponi per il Covid effettuati in un laboratorio nel fiorentino di un reagente non autorizzato, poiché privo del marchio 'Ce' e destinato solo a fini di ricerca.

L'affidabilità e la sicurezza di tutti i test è confermata "dai principali organi istituzionali preposti ai controlli di qualità, mediante l'utilizzo di reagenti correttamente validati secondo le norme e procedure di legge e i più elevati standard qualitativi vigenti, al pari di numerosi laboratori pubblici e privati". Synlab ha ribadito inoltre, rispondendo ad alcune dichiarazioni, "la propria fiducia nei professionisti coinvolti nelle indagini e soprattutto nell'operato della magistratura" rispetto alle indagini in corso, "oggi strumentalizzate in modo irresponsabile ed inaccettabile per scopi che nulla hanno a che vedere con la salute e la sicurezza dei cittadini".